В Рязани прошел турнир по быстрым шахматам среди детей

В Рязани прошел турнир областной организации общества «Динамо» среди детей, посвященный Дню Героев Отечества.
В турнире участвовали 50 юных шахматистов — это дети сотрудников и воспитанники Солотчинской школы-интерната. Дети играли в шести турах.
В пресс-службе регионального УФСБ пояснили, что управление традиционно проводит турниры совместно с региональным обществом «Динамо».
По итогам соревнований чемпионами турнира стали:
- Станислава Смалева,
- Артем Короткий,
- Иван Дроздов,
- Никита Перышкин.
Второе место на пьедестале почета заняли:
- Михаил Агапов,
- Георгий Савоськин,
- Петр Соколов,
- Анастасия Сысоева.
Бронза досталась:
- Веронике Смалевой,
- Тимофею Миканеву,
- Дмитрию Волкову,
- Тимофею Зотову.
В номинации «За волю к победе» приз вручили Наталье Соколовой, в номинации «Приз зрительских симпатий» победила Анна Гуськова, в номинации «Самый юный игрок» — Олеся Канаева.
После турнира все участники получили от общества «Динамо» сладкие призы, победителей и призеров наградили медалями, грамотами и ценными подарками, которые вручили заместитель председателя РОО общества «Динамо» Андрей Волков и почетный гость турнира мастер ФИДЕ Андрей Соколов.