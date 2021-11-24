В Рязани прошел турнир по быстрым шахматам среди детей

В турнире участвовали 50 юных шахматистов. Дети играли в шести турах

В Рязани прошел турнир областной организации общества «Динамо» среди детей, посвященный Дню Героев Отечества.

В турнире участвовали 50 юных шахматистов — это дети сотрудников и воспитанники Солотчинской школы-интерната. Дети играли в шести турах.

В пресс-службе регионального УФСБ пояснили, что управление традиционно проводит турниры совместно с региональным обществом «Динамо».

По итогам соревнований чемпионами турнира стали:

Станислава Смалева,

Артем Короткий,

Иван Дроздов,

Никита Перышкин.

Второе место на пьедестале почета заняли:

Михаил Агапов,

Георгий Савоськин,

Петр Соколов,

Анастасия Сысоева.

Бронза досталась:

Веронике Смалевой,

Тимофею Миканеву,

Дмитрию Волкову,

Тимофею Зотову.

В номинации «За волю к победе» приз вручили Наталье Соколовой, в номинации «Приз зрительских симпатий» победила Анна Гуськова, в номинации «Самый юный игрок» — Олеся Канаева.

После турнира все участники получили от общества «Динамо» сладкие призы, победителей и призеров наградили медалями, грамотами и ценными подарками, которые вручили заместитель председателя РОО общества «Динамо» Андрей Волков и почетный гость турнира мастер ФИДЕ Андрей Соколов.