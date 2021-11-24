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В Рязани прошел турнир по быстрым шахматам среди детей
В турнире участвовали 50 юных шахматистов. Дети играли в шести турах

В Рязани прошел турнир областной организации общества «Динамо» среди детей, посвященный Дню Героев Отечества.

В турнире участвовали 50 юных шахматистов — это дети сотрудников и воспитанники Солотчинской школы-интерната. Дети играли в шести турах.

В пресс-службе регионального УФСБ пояснили, что управление традиционно проводит турниры совместно с региональным обществом «Динамо».

По итогам соревнований чемпионами турнира стали:

  • Станислава Смалева,
  • Артем Короткий,
  • Иван Дроздов,
  • Никита Перышкин.

Второе место на пьедестале почета заняли:

  • Михаил Агапов,
  • Георгий Савоськин,
  • Петр Соколов,
  • Анастасия Сысоева.

Бронза досталась:

  • Веронике Смалевой,
  • Тимофею Миканеву,
  • Дмитрию Волкову,
  • Тимофею Зотову.

В номинации «За волю к победе» приз вручили Наталье Соколовой, в номинации «Приз зрительских симпатий» победила Анна Гуськова, в номинации «Самый юный игрок» — Олеся Канаева.

После турнира все участники получили от общества «Динамо» сладкие призы, победителей и призеров наградили медалями, грамотами и ценными подарками, которые вручили заместитель председателя РОО общества «Динамо» Андрей Волков и почетный гость турнира мастер ФИДЕ Андрей Соколов.