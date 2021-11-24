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В Рязани к концу ноября завершат первый этап благоустройства сквера в Васильевском переулке
Сквер расположен рядом со школой № 75.

Первый этап благоустройства сквера в Васильевском переулке завершат к концу ноября. Об этом в среду, 24 ноября, заявила мэр Елена Сорокина в ходе личного посещения площадки.

Сквер расположен рядом со школой № 75. Он посвящен рязанским летчикам — героям Великой Отечественной войны. Проект благоустройства — инициатива поисковиков отряда ВКС имени Героя Советского Союза Серафима Бирюкова школы № 75.

Согласно проекту, на территории установят освещение, заасфальтируют дорожки, установят ограждение и обустроят площадки под мемориальный комплекс. В рамках первого базового этапа подрядчик лишь установит освещение, лавочки и урны, а также разместит светильники на действующих опорах. Эти работы должны завершить по контракту к 29 ноября.

Остальные работы запланированы на 2022 год.

«Этот проект в первую очередь воспитательно-просветительский, его центром будет мемориал, рядом с которым педагоги и ученики школы смогут проводить патриотические мероприятия и акции. Поэтому к благоустройству сквера обязательно привлечем детей — весной засеем газон, вместе посадим деревья, — сказала мэр. — Работа предстоит масштабная, но итог стоит усилий. Новый парк гармонично дополнит единый пешеходный маршрут, соединяющий Дубовую рощу, Вишневый сад и зеленую зону за школой 75»