В Рязань завезли 17,4 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник лайт» рекомендован для ревакцинации и первичной вакцинации переболевших коронавирусом не ранее, чем через полгода.

В Рязань завезли 17,4 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В Рязанской области работают 69 пунктов вакцинации. Всего регион получил 536 тысяч доз вакцин. В минздраве напомнили, что первично вакцинация проводится двухкомпонентными вакцинами «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Спутник лайт» рекомендован для ревакцинации и первичной вакцинации переболевших коронавирусом не ранее, чем через полгода.