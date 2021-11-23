В Клепиковском районе в ДТП погибли два человека

В Клепиковском районе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла во вторник, 23 ноября, примерно в 14:20, на трассе «Спас-Клепики — Рязань», между Рябиновкой и Болонью.

По предварительным данным, столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2112. В результате аварии погибли двое, находившиеся в первом автомобиле. Один человек из «двенадцатой» получил травмы.

На месте работают полицейские. Они выясняют обстоятельства аварии.