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В Клепиковском районе в ДТП погибли два человека

В Клепиковском районе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла во вторник, 23 ноября, примерно в 14:20, на трассе «Спас-Клепики — Рязань», между Рябиновкой и Болонью.

По предварительным данным, столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2112. В результате аварии погибли двое, находившиеся в первом автомобиле. Один человек из «двенадцатой» получил травмы.

На месте работают полицейские. Они выясняют обстоятельства аварии.