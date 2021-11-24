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В Кремле отреагировали на слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова привели РИА Новости.

В Кремле отреагировали на слова председателя С. К. России Александра Бастрыкина, который выступил за отмену ЕГЭ. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в среду, 24 ноября, привели РИА Новости.

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», — сказал Песков.

Он добавил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.

«В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — добавил представитель Кремля.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что единый госэкзамен следует отменить, так как он является пыткой для школьников и их родителей.