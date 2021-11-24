В Кремле отреагировали на слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ

В Кремле отреагировали на слова председателя
«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», — сказал Песков.
Он добавил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.
«В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — добавил представитель Кремля.
Ранее Александр Бастрыкин заявил, что единый госэкзамен следует отменить, так как он является пыткой для школьников и их родителей.