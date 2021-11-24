В Казани «КамАЗ» сбил второклассника, который шел в школу

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем грузовика находился 65-летний мужчина, который заявил, что не заметил ребенка.

В Казани «КамАЗ» сбил семилетнего ребенка, который шел в школу. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает ProKazan.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем грузовика находился 65-летний мужчина, который заявил, что не заметил ребенка.

Ученик второго класса от полученных травм скончался на месте.