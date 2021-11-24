В Касимовском районе задержали пьяного водителя

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования у водителя установлено 0,887 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Касимовском районе задержали пьяного водителя. Об этом сообщает сайт УМВД.

В деревне Инкино автоинспекторы остановили «Ниву». 40-летний водитель имел «характерные признаки алкогольного опьянения».

Водителю предложили пройти медосвидетельствование, которое установило 0,887 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления машины и составили на административный протокол по части 1 статьи12.8 КоАП. Касимовцу грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.