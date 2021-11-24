В Горроще мужчина украл из супермаркета продукты и бытовую химию

Ранее мужчину уже судили за похожие преступления.

В Горроще мужчина украл из супермаркета продукты и бытовую химию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Черновицкой патрульные заметили мужчину с корзинкой. Его остановили. Выяснилось, что 31-летний рязанец причастен к краже из магазина.

Сперва полицейские спросили у мужчины, откуда у него корзинка. Тот не смог внятно ответить. После этого рязанца доставили в отдел полиции. Там сотрудники органов установили причастность мужчины к преступлению.

Ранее рязанца судили за кражу и грабеж.

На мужчину завели уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до года лишения свободы.