В Горроще мужчина украл из супермаркета продукты и бытовую химию
Ранее мужчину уже судили за похожие преступления.
В Горроще мужчина украл из супермаркета продукты и бытовую химию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
На улице Черновицкой патрульные заметили мужчину с корзинкой. Его остановили. Выяснилось, что 31-летний рязанец причастен к краже из магазина.
Сперва полицейские спросили у мужчины, откуда у него корзинка. Тот не смог внятно ответить. После этого рязанца доставили в отдел полиции. Там сотрудники органов установили причастность мужчины к преступлению.
Ранее рязанца судили за кражу и грабеж.
На мужчину завели уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до года лишения свободы.