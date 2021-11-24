В центре Рязани легковушка сбила пешехода
По предварительным данным, пострадавший пересекал дорогу в неположенном месте.
В центре Рязани сбили пешехода. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в среду, 24 ноября, примерно в 16:55, на Первомайском проспекте.
По данным полицейских, легковой автомобиль наехал на пешехода. Пострадавший пересекал дорогу в неположенном месте. Информации о состоянии пешехода нет.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что из-за ДТП на Первомайском проспекте образовался затор.