В центре Рязани легковушка сбила пешехода

По предварительным данным, пострадавший пересекал дорогу в неположенном месте.

В центре Рязани сбили пешехода. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 24 ноября, примерно в 16:55, на Первомайском проспекте.

По данным полицейских, легковой автомобиль наехал на пешехода. Пострадавший пересекал дорогу в неположенном месте. Информации о состоянии пешехода нет.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП на Первомайском проспекте образовался затор.