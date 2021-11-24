Умер экс-замначальника рязанского МЧС Николай Журавлев

Полковник Журавлев умер в возрасте 64 лет.

Умер экс-замначальника рязанского МЧС Николай Журавлев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в среду, 24 ноября.

С сентября 1982 года по октябрь 2009 года Журавлев работал на разных должностях в государственной противопожарной службе. Он прошел путь от рядового до полковника внутренней службы. Николай Журавлев был заместителем начальника главного управления — начальника управления кадровой воспитательной работы психологического обеспечения.

Полковник Журавлев умер в возрасте 64 лет.

Коллектив ГУ МЧС России по Рязанской области и совета ветеранов выразил соболезнование родным и близким Николая Журавлева.