Трое молодых рязанцев предстанут перед судом за продажу наркотиков

Они распространяли запрещенные вещества на территории города и области с помощью «закладок».

Рязанский суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех жителей областного центра. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в июле 2021 года трое рязанцев 21, 18 и 17 лет получили оптовые партии наркотиков, оборудовали на территории города и области «закладки» для дальнейшего сбыта запрещенных веществ. Деятельность преступников пресекли сотрудники полиции. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Следователи собрали доказательную базу и передали уголовные дела в суд для рассмотрения по существу.