Сотрудница компании, чей автобус попал в смертельное ДТП под Скопином, рассказала об условиях работы

Мать Влада Синилкина, который лишился ног и руки в ДТП под Скопином в декабре прошлого года, опубликовала сообщение от бывшей сотрудницы транспортной компании.

Мать Влада Синилкина, который лишился ног и руки в ДТП под Скопином в декабре прошлого года, опубликовала сообщение от бывшей сотрудницы транспортной компании «Диана Тур». Скриншот в среду, 24 ноября, она опубликовала в историях в своем личном Instagram-аккаунте.

Женщина рассказала, что проработала в транспортной компании долгое время. Она призналась, что это не первое смертельное ДТП с участием их автобусов. Однако ранее происшествия не имели такой серьезной огласки.

«Водители и в самом деле могли поспать лишь пару часов, и то только в дороге. Приезжали на базу, мыли автобус и опять в рейс. И так постоянно! Автобусы перед проверкой никогда не проходили осмотр, только по желанию водителей, когда была только серьезная поломка! Водители не могли доехать с Волгограда до Михайловки, будили сменщика, так как засыпали!» — написала женщина.

Она также рассказала, что, вероятнее всего, владелец транспортной компании, с которым судится мать пострадавшего мальчика, скрывается в Турции.