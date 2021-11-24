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Рязанские врачи спасли от коронавируса 83-летнюю женщину с сахарным диабетом
Пенсионерка месяц провела в БСМП.

Врачи рязанской БСМП спасли от COVID-19 83-летнюю женщину с сахарным диабетом. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии с показателями КТ-3 и сатурацией 76%. Ситуацию усугубляли сахарный диабет, диабетическая нефропатия, хроническая почечная недостаточность, ожирение, проблемы с сердцем и суставами. Из-за последних она не могла обслуживать себя.

По словам лечащего врача рязанки Елены Меркуловой, состояние пенсионерки долгое время оставалось стабильно тяжелым. Также, помимо COVID-19, медикам приходилось лечить и сопутствующие патологии.

«У нее болели суставы, были проблемы с позвоночником, но она мужественно выдерживала это и ни разу не сказала, что ей тяжело», — заявила врач.

Спустя месяц рязанка вылечилась COVID-19. Также специалисты смогли предотвратить обострение других заболеваний. После выписки Елена Меркулова поддерживала с ней связь и консультировала ее.