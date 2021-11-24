Рязанские депутаты утвердили изменения в законодательство, направленные на развитие технопарков

Это решилось на заседании регионального парламента во вторник, 23 ноября.

Депутаты Рязанской облдумы утвердили закон о внесении изменений в два региональный нормативных акта. Это решилось на заседании регионального парламента во вторник, 23 ноября.

Речь идет двух нормативных актах: «О налоговых льготах» и «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области». Уточняется, что изменения необходимы для стимулирования инвестиционной деятельности предприятий и организаций региона.

Теперь управляющие компании, резиденты, инвесторы индустриальных парков, специализированные организации и участники промышленных кластеров смогут рассчитывать на такую меру поддержки, как применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. То есть 90% налога на прибыль они смогут направить на создание, приобретение или модернизацию основных средств, так как ставка по налогу на прибыль для данных категорий в части зачисления в областной бюджет составит 10%, а в федеральный 0%.

Резиденты и УК индустриальных (промышленных) парков, УК промышленных технопарков получат преференции по налогу на имущество: в первые пять лет их освободят от уплаты такого налога, а следующие пять лет налоговая ставка снизится с 2,2% до 1,1%.

Кроме того, резидентов и управляющие компании индустриальных (промышленных) парков освободят от уплаты транспортного налога. Также закон уточняет условия предоставления государственной поддержки. В частности, для получения льготы по налогу на прибыль объем капитальных вложений, должен быть не менее десяти миллионов рублей.