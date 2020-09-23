Рязанка установила мировой рекорд по фридайвингу

В настоящее время спортсменка готовится к попытке установить еще один рекорд.

Во вторник, 22 сентября, рязанская спортсменка Ольга Давыдова установила мировой рекорд по фридайвингу в дисциплине ныряние в глубину в ластах в пресной воде. Об этом сообщило министрество физической культуры и спорта области.

«Оля нырнула свои 65 метров в биластах чисто и легко, получив от судьи белую карточку. Небольшая на первый взгляд заявка, но сделано это было в не самых типичных для установки мирового рекорда условиях, а именно в воде температурой 8 градусов». — говорится в сообщении.

В настоящее время спортсменка готовится к попытке установить еще один рекорд — по нырянию на задержке дыхания в пресной воде, теперь в дисциплине FIM (свободное погружение).