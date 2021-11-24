Рязанская спортсменка стала серебряным призером первенства России по дзюдо

22 ноября в Екатеринбурге стартовало первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

22 ноября в Екатеринбурге стартовало первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов, в том числе шесть рязанцев. В первый день определились призеры в двух весовых категориях у юниоров и двух у юниорок.

В весе до 48 килограммов за награды боролись 35 девушек, в том числе спортсменка СШОР «Комета», спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России Марина Воробьева.

В группе рязанка последовательно выиграла у спортсменок из Крыма, Алтайского края и Москвы и вышла в полуфинал, где взяла верх над соперницей из Татарстана. В финале она уступила Аине Моисеевой (Свердловская область, Якутия).

Марина Воробьева завоевала серебряную награду. Тренирует спортсменку Бодько Сергей.