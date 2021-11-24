Рязанцев предупредили о сильном ветре

Порывы могут достигать 12-17 м/c.

Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, до конца среды, 24 ноября, и ночью четверга, 25 ноября, в Рязанской области порывы ветра могут достигать 12-17 м/c.

Жителей региона попросили соблюдать осторожность. Также рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, 112, +7-4912-21-63-04 (единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области).