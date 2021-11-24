Росздравнадзор передал в СК материалы на 37 антипрививочников

Наказывать антипрививочников планируют по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.

Росздравнадзор передал в СК материалы на 37 антипрививочников. Об этом пишут «Известия».

Территориальные органы Росздравнадзора в течении трех недель собирали материалы о людях, которые активно участвуют в антипрививочных кампаниях. Особенно ведомство интересовалось медработниками, которые распространяют заведомо ложную информацию о вреде вакцинации.

«Известия» выяснили, что 18 нарушителей обнаружили в Республике Карелия, 8 — в Ростовской области, 5 — в Волгоградской области. Два материала направили из Смоленской области и по одному из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

В пресс-службе Росздравнадзора изданию сообщили, что наказывать антипрививочников планируют по статьям 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и 207.2 («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.