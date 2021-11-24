Коттеджный поселок «Сказка Алеканово» остался без управляющей компании

Это связано с долгом некоторых собственников участков.

Представитель управляющей компании рассказал РЗН. инфо о прекращении работы организации в поселке «Сказка Алеканово».

По словам сотрудника, территория находилась в управлении фирмы с 2017 года. За это время некоторые собственники участков не платили за обслуживание. Они это мотивировали тем, что их не устраивает ставка. В УК отметили, что стоимость содержания составляла 117 рублей за 100 квадратных метров и она не поднималась. За пять лет долг неплательщиков составил почти один миллион рублей.

«Проводимые собрания собственников не решали проблему, так как „инициативная группа“ неплательщиков активно продвигала свои интересы среди жителей поселка, поясняя, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями, предлагая взять управление в свои руки», — отметили представители организации.

Сотрудники компании инициировали собрание. По его итогам специалисты не получили достаточного числа голосов для принятия решения. «С текущей ставкой за содержание и полное игнорирование оплаты некоторыми собственниками не дает нам возможности обслуживать поселок в полном объеме, в связи с чем мы приняли решение пойти на встречу инициативной группе и передать им управление поселком», — заявили в УК.

Представители организации отметили, что 30 сентября о прекращении обслуживания и расторжении договора сообщили собственникам. Им дали один месяц на то, чтобы инициативная группа приняла поселок. «20 ноября 2021 года, а это почти через 2 месяца с момента уведомления, мы прекратили обслуживание, но группа собственников так и не приняла поселок», — отметили в управляющей компании.

«В течение этих двух месяцев мы были на связи с инициативной группой, всячески помогали и разъясняли порядок взаимодействия с компетентными органами, ресурсоснабжающими организациями и так далее. Шлагбаум мы не демонтировали, снята только стрела шлагбаума и перенесена на хранение в пункт охраны поселка. Управление шлагбаума осуществляется охраной коттеджного поселка и не имеет пультового управления, инициативная группа должна решить, как будет организована работа контрольно-пропускного пункта на въезде в поселок, и вернуть стрелу в стойку устройства. Для функционирования всех инженерных сетей и бесперебойной поставки энергоресурсов новому правлению необходимо заключить договоры с поставщиками, о чем мы уведомляли заблаговременно и предоставляли консультации. Отметим, что мы взяли на себя расходы, связанные с освещением поселка до 30 ноября. О всех действиях мы сообщали уполномоченному лицу инициативной группы заранее, в письменном виде», — подчеркнули в организации.

Отмечается, что представители инициативной группы создали новое товарищество собственников.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что представители УК уехали из поселка «Сказка Алеканово».