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На «Авито» появится возможность верификации своего аккаунта через «Госуслуги»
О дополнительной идентификации аккаунта в среду, 24 ноября, сообщила компания.

Пользователи «Авито» смогут пройти верификацию через «Госуслуги». О дополнительной идентификации аккаунта в среду, 24 ноября, сообщила компания.

Таким образом «Авито» станет одной из первых компаний в России, которая реализует следующий шаг Минцифры по интеграции с Госуслугами.

«Авито» добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал госуслуг", — говорится в сообщении.

Чтобы пройти верификацию пользователи должен иметь подтвержденный тип учетной записи на портале госуслуг. Она улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок, добавляется в материале.

После успешного прохождения верификации в профиле пользователя появится пометка о наличии подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Благодаря этому будет понятно, что общение происходит с реальным человеком.