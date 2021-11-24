Полицейские вновь просят рязанцев быть осторожными и не вестись на уловки мошенников

К рязанцам обратился начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по региону подполковник полиции Василий Грищенко.

Полицейские вновь просят рязанцев быть осторожными и не вестись на уловки мошенников. Соответствующий ролик в среду, 24 ноября, опубликовало региональное УМВД.

К рязанцам обратился начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по региону подполковник полиции Василий Грищенко.

Он в очередной раз напомнил, что мошенники часто используют различные схемы обмана. Например, представляются сотрудниками безопасности банка и просят назвать свои персональные данные, сотрудником силового блока и сообщает, что близкий родственник попал в беду.

Также он объяснил, что необходимо сделать, чтобы предотвратить неприятный исход ситуации. Так, если человек перевел деньги за ДТП, которое якобы совершил его родственник, он автоматически становится участником преступления за дачу взятки. Всегда стоит убедиться в произошедшем самостоятельно. Поэтому перед тем, как переводить средства, необходимо позвонить родственнику, с которым по мнению звонившего что-то случилось. С вероятностью 99% близкий человек расскажет, что с ним все в порядке.

«Не поддавайтесь панике! Даже уже отправляясь в банкомат за деньгами спросите себя, не передаете ли Вы свои деньги в руки злоумышленников. Верным решением в данной ситуации будет не спешить к банкомату, а проконсультироваться о правильности своих действий, позвонив на горячую линию банка или обратившись к сотрудникам ближайшего отделения этого учреждения. Будьте внимательны. Берегите свои деньги и спокойствие близких!» — заключил Василий Грищенко.