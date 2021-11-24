Около 200 тысяч россиян рискуют остаться без денег из-за аннуляции туров на фоне «ковида»

Такое заявление сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег. Такое заявление в среду, 24 ноября, сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Ее слова привели РИА Новости .

Ломидзе отметила, что из-за действующего постановления правительства, туроператоры не успеют возместить средства до конца 2021 года примерно 200 тысячам россиянам. По подсчетам Ростуризма, это около десяти миллиардов рублей. Речь идет о постановлении № 1073, согласно которому туроператоры обязаны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года.

«По данным Ростуризма, совокупный объем долга изначально составлял порядка 44 миллиарда рублей, а сейчас — 7 миллиардов. По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей. И примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег», — сказала Ломидзе. у

Она также отметила, что эта ситуация может негативно повлиять на рынок. При этом туроператоры за полтора года возместили клиентам более 70% обязательств — они либо вернули деньги, либо поменяли туры.

«Осталось порядка 28-30 процентов, и сейчас критически важно, чтобы они не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возместить стоимость всем туристам… Если постановление не будет продлено, рынок остановится», — заключила она.