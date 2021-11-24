Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны коронавируса в России

По данным специалистов, с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса придется на 22 декабря.

Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны коронавируса в России. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники пермской компании Promobot разрабатывают искусственный интеллект для роботов. При помощи нейросети они получили прогноз, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса придется на 22 декабря. После этой даты количество вновь заболевших пойдет на спад.

В пресс-службе компании сообщили, что данные получили на основании статистики вакцинации, данных о росте и спаде заболеваемости в России и других странах. Разработчики добавили, что дата может корректироваться, так как ограничения во время четвертой волны были гораздо слабее предыдущих.