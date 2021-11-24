\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
Птн, 26
ЦБ USD 74.37 -0.46 25/11
ЦБ EUR 83.64 -0.53 25/11
Нал. USD 74.31 / 75.60 16:41
Нал. EUR 83.4 / 84.30 17:01
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
1 час назад
208
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
2 часа назад
424
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
1 433
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
9 459
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минздрав предложил призывникам с медобразованием альтернативу службе в армии
Об этом заявил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.

Минздрав России предложил альтернативу службе в армии призывникам с медобразованием. Об этом в среду, 24 ноября, заявил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко. Его слова привели РИА Новости.

Фисенко считает, что вместо воинской службы такие призывники могут пойти работать по специальности на Дальнем Востоке, так как в этом регионе достаточно остро ощущается нехватка кадров.

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — сказал он.

По российским законам, альтернативная служба длится 21 месяц, если проходить ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, и 18 месяцев — на предприятиях Минобороны.