Минздрав предложил призывникам с медобразованием альтернативу службе в армии

Минздрав России предложил альтернативу службе в армии призывникам с медобразованием. Об этом в среду, 24 ноября, заявил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко. Его слова привели
Фисенко считает, что вместо воинской службы такие призывники могут пойти работать по специальности на Дальнем Востоке, так как в этом регионе достаточно остро ощущается нехватка кадров.
«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — сказал он.
По российским законам, альтернативная служба длится 21 месяц, если проходить ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, и 18 месяцев — на предприятиях Минобороны.