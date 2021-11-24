Минздрав предложил призывникам с медобразованием альтернативу службе в армии

Об этом заявил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.

Минздрав России предложил альтернативу службе в армии призывникам с медобразованием. Об этом в среду, 24 ноября, заявил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко. Его слова привели РИА Новости .

Фисенко считает, что вместо воинской службы такие призывники могут пойти работать по специальности на Дальнем Востоке, так как в этом регионе достаточно остро ощущается нехватка кадров.

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — сказал он.

По российским законам, альтернативная служба длится 21 месяц, если проходить ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, и 18 месяцев — на предприятиях Минобороны.