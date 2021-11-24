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ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
Они призвали автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта.

Рязанская госавтоинспекция обратилась к автомобилистам из-за ухудшения погоды. Сообщение было опубликовано на странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 24 ноября.

Сотрудники правоохранительных органов призвали водителей и пешеходов формировать поведение, исходя из погодных и дорожных условий. В частности, автомобилистам следует соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.

Также полицейские попросили автомобилистов быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, отказаться от личного транспорта.