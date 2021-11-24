Фитнес-клубы предоставят льготы на посещения российским медикам

Национальное фитнес-сообщество готовится подписать соглашение с благотворительным фондом помощи врачам «Герои».

Фитнес-клубы предоставят льготы на посещения российским медикам. Об этом пишет ТАСС.

Глава национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила, что организация готовится подписать соглашение с благотворительным фондом помощи врачам «Герои». По соглашению клубы, входящие в состав сообщества будут предоставлять льготные условия врачам и медработникам.

Также для медиков установят пониженный тариф на услуги клубов.

«Занятия в фитнес-клубах позволят восстановить трудоспособность медицинских сотрудников страны, существенно ускорят процесс восстановления здоровья и возврат к полноценной профессиональной деятельности, направленной на оказание помощи населению России», — добавила глава фитнес-сообщества.