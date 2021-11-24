Аптечная сеть «Ригла» организовала праздничную акцию в честь своего 20-летия

При покупке в аптеках Ригла с картой лояльности «пРИГЛАшаем», можно накопить праздничные баллы, получить промокоды на скидки и стать владельцем лимитированных бьюти-боксов.

В честь своего юбилея аптечная сеть «РИГЛА» приглашает рязанцев принять участие в специальной акции.

При покупке в аптеках Ригла с картой лояльности «пРИГЛАшаем», можно накопить праздничные баллы, получить промокоды на скидки и стать владельцем лимитированных бьюти-боксов. Участники акции получат шанс выиграть суперпризы в юбилейном розыгрыше — Apple iPhone 13, Apple Watch Series 6 и другие ценные подарки.

«Хочется отметить, что 20-летие РИГЛА это заслуга не только сотрудников сети аптек, но и вас — наших покупателей! Хотим сказать вам спасибо, за то, что выбираете нас и за оказанное нам доверие. Желаем вам здоровья и обещаем быть всегда рядом!» — рассказали представители сети.