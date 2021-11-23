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Жители Кального обсудили проект сквозной дороги между Касимовским и Муромским шоссе
Запланировано расширение дороги с двух до трех полос. Тротуар с 75 сантиметров увеличится до 1,5 метра, появится велосипедная дорожка.

Во вторник, 23 ноября, в администрации Рязани прошли общественные слушания по строительству автомобильной дороги между остановкой «Электросеть» на Касимовском шоссе и Муромским шоссе. По мнению разработчиков, дорога позволит разгрузить Касимовское шоссе, связав его с Северным обходом.

Представитель архитектурно-проектной организации «ТОН» Ксения Гусельникова рассказала, что запланировано расширение дороги с двух до трех полос, то есть с шести до девяти метров. Тротуар с 75 сантиметров увеличится до 1,5 метра, появится велосипедная дорожка. Для такого расширения придется изъять часть одного земельного участка, находящегося в частной собственности. Дорога, о которой шла речь, запроектирована еще в генплане 2006 года. Также у школы № 73 должны появиться два светофора и переходы, которых сейчас нет.

С вопросами к докладчику обратились местные жители, представитель ТСЖ, который интересовался судьбой выездов из двора его дома, и председатель гаражного кооператива, выезд из которого из-за расширения дороги должен стать слишком крутым. Оказалось, что большинство проблем можно разрешить лишь позже, при подготовке дорожно-строительного, а не архитектурного проекта.

По словам заместителя главы администрации Рязани Сергея Савина, градостроительная комиссия рассмотрит материалы слушаний и вынесет решение в положенный срок.