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Житель Сасова получил срок за кражу газового баллона и металлических труб
Мужчине назначили два года условно с испытательным сроком в один год.

Житель Сасова получил срок за кражу газового баллона и металлических труб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 20219 года 21-летний сасовец украл из чужого сарая металлический газовый баллон и шесть профильных труб. После этого мужчина скрылся.

Ущерб оценили в три тысячи рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту б части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

Мужчине назначили два года условно с испытательным сроком в один год.