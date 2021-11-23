В сервисах «Яндекса» запустят авторизацию через ЕСИА

По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, это будет совместный пилотный проект Минцифры России и «Яндекса».

В сервисах «Яндекса» запустят авторизацию через ЕСИА. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на TAdviser SummIT 2021. Его слова привел « Интерфакс ».

По словам Шадаева, это будет совместный пилотный проект Минцифры России и «Яндекса». Пользователи смогут авторизоваться в сервисах компании через Единую систему идентификации и авторизации. Работа над проектом идет с середины лета.

Также глава ведомства отметил, что Минцифры нарабатывает технологию по пилотным проектам, которая согласовывается с другими ведомствами, ответственными за информбезопасность.

«Я надеюсь, что до конца года мы несколько таких проектов запустим», — добавил министр.