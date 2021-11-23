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В сервисах «Яндекса» запустят авторизацию через ЕСИА
По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, это будет совместный пилотный проект Минцифры России и «Яндекса».

В сервисах «Яндекса» запустят авторизацию через ЕСИА. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на TAdviser SummIT 2021. Его слова привел «Интерфакс».

По словам Шадаева, это будет совместный пилотный проект Минцифры России и «Яндекса». Пользователи смогут авторизоваться в сервисах компании через Единую систему идентификации и авторизации. Работа над проектом идет с середины лета.

Также глава ведомства отметил, что Минцифры нарабатывает технологию по пилотным проектам, которая согласовывается с другими ведомствами, ответственными за информбезопасность.

«Я надеюсь, что до конца года мы несколько таких проектов запустим», — добавил министр.