В сервисах «Яндекса» запустят авторизацию через ЕСИА
По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, это будет совместный пилотный проект Минцифры России и «Яндекса».
В сервисах «Яндекса» запустят авторизацию через ЕСИА. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на TAdviser SummIT 2021. Его слова привел «
По словам Шадаева, это будет совместный пилотный проект Минцифры России и «Яндекса». Пользователи смогут авторизоваться в сервисах компании через Единую систему идентификации и авторизации. Работа над проектом идет с середины лета.
Также глава ведомства отметил, что Минцифры нарабатывает технологию по пилотным проектам, которая согласовывается с другими ведомствами, ответственными за информбезопасность.
«Я надеюсь, что до конца года мы несколько таких проектов запустим», — добавил министр.