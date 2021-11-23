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В Санкт-Петербурге блокадница с онкологией не дождалась плановой операции и прооперировала себя сама
Она оставила предсмертную записку, опасаясь, что домашняя операция пройдет неудачно и в этом обвинят ее родственников.

В Ленинградской области 91-летняя блокадница с онкологией не дождалась плановой операции и прооперировала себя сама. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Уточняется, что у пенсионерки обнаружили онкологическое заболевание. Однако плановую операцию ей пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус. На почве стремительно развивающегося рака у женщины началось осложнение — асцит, то есть скопление жидкости в брюшной полости.

«При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости», — пояснила сотрудница скорой помощи Виктория Шутова.

Не дождавшись плановой операции, блокадница сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли. Перед этим она написала предсмертную записку, опасаясь, что домашняя операция пройдет неудачно и в этом обвинят ее родственников.

«Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля», — написала женщина.

В пресс-службе облправительства пояснили, что в настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Ее состояние стабильное, она находится под наблюдением медиков.

По данному факту комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку.