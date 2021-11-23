В Ряжске пенсионерка украла у молодой соседки телевизор

До этого женщина поссорилась с девушкой. Она решила воспользоваться её отсутствием в квартире.

В Ряжске пенсионерка украла у молодой соседки телевизор. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию ночью обратилась 17-летняя жительница Ряжска. Она рассказала о пропаже телевизора из ее квартиры. Девушка сообщила, что она вышла из дома на несколько минут, чтобы покурить. За это время в подъезд никто не входил, а из него никто не выходил. Когда она вернулась, то заметила, что перед уходом забыла запереть дверь. Телевизор же из квартиры исчез.

Оперативники узнали, что 60-летняя женщина неоднократно ссорилась со студенткой. В частности, она не одобряла внешний вид девушки.

Полицейские постучались к пенсионерке, однако она отказывалась открывать. Только после того, как сотрудники правоохранительных органов несколько раз представились и показали удостоверение, женщина открыла. В квартире они увидели телевизор. Пенсионерку задержали, а похищенное изъяли.