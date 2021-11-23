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В Рязанском районе главу сельского поселения оштрафовали за служебный подлог
Уголовное дело в отношении чиновника прекратили.

В Рязанском районе главу сельского поселения оштрафовали за служебный подлог. Об этом сообщило региональное СУ С. К. России.

Следствие и суд установили, что в 2020 году на строительство Дома культуры муниципальному образованию на условиях софинансирования из разных уровней бюджета выделили более 32 миллионов рублей.

В июне 2020 года обвиняемый, искусственно завышая показатели и достоверно зная, что часть работ фактически не выполнили, подписал акты об их приемке. При этом документы содержали недостоверные данные.

Чиновник признал свою вину по части 2 статьи 292 УК РФ (Служебный подлог). Работы по муниципальному контракту выполнены полностью.

В итоге суд постановил прекратить уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения. Чиновнику назначили 20 тысяч рублей судебного штрафа.