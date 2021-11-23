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В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса
Данные на вторник, 23 ноября, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 834.

За сутки коронавирус выявили у 250 человек. С начала в регионе пандемии зарегистрировали 53 820 случаев COVID-19. Выздоровели 84 жителя Рязанской области, всего число вылечившихся достигло 44 271.

В России за сутки выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 9 400 835 россиян.

За сутки выздоровели 36 051 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 089 694 человек.

За сутки скончались 1 243 человек, всего — 266 579.