В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса
Данные на вторник, 23 ноября, привел федеральный оперштаб.
В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.
Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 834.
За сутки коронавирус выявили у 250 человек. С начала в регионе пандемии зарегистрировали 53 820 случаев COVID-19. Выздоровели 84 жителя Рязанской области, всего число вылечившихся достигло 44 271.
В России за сутки выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 9 400 835 россиян.
За сутки выздоровели 36 051 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 089 694 человек.
За сутки скончались 1 243 человек, всего — 266 579.