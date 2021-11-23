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В Рязанской области в ночь на среду похолодает до -12 градусов
Днем возможны порывы ветра до 12-17 м/c.

В Рязанской области в ночь на среду похолодает до -12 градусов. Прогноз погоды на 24 ноября опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами ожидается небольшой снег. Местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/c. Днем местами возможны порывы до 12-17 м/c.

Ожидаемая температура по региону ночью — от -12 до -7, днем — от -6 до -1 градусов.