В Рязанской гордуме обсудили проект бюджета на развитие городской инфраструктуры

На поддержку отраслей городского хозяйства в 2022 году выделят более двух млрд рублей.

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры депутаты рассмотрели проект бюджета в части профильных вопросов комитета. На поддержку отраслей городского хозяйства в 2022 году выделят более двух млрд рублей.

Приоритетным вопросом в этой сфере является софинансирование участия города в реализации национальных проектов.

Сообщается, что 76,9 млн рублей запланировано на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 82,2 млн рублей — на ямочный ремонт; 75,8 млн — на повышение безопасности дорожного движения. На содержание и озеленение территории города предусмотрено 563,2 млн рублей, на освещение — 103,6 млн рублей.

На софинансирование ремонта дворовых территорий направят 10,5 млн рублей, общественных пространств — 11,6 млн рублей, местных инициатив — 7,5 млн рублей.

Председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Александр Бурцев предложил также предусмотреть 10 млн рублей на установку детского игрового оборудования во дворах. Предварительный перечень объектов составили по просьбам рязанцев.

Депутат Александр Чайка подчеркнул, что помимо детских площадок главные просьбы людей связаны с благоустройством дворов и освещением. Галина Трушина и Светлана Попова затронули проблему освещения микрорайонов Недостоево, Соколовки и поселка Мирный.

Вопросы финансирования предложений рассмотрят на заседании комитета по бюджету и налоговой политике.

Депутат Елена Акимкина задала вопрос о приобретении дополнительной техники для уборки дорог и тротуаров от снега. Как сообщили в администрации, до конца года для Рязани закупят один снегоуборщик («золотые ручки») и шесть тракторов для уборки тротуаров. Также депутаты обратили внимание, что надо обновить дорожную разметку и обустроить искусственную неровность на отремонтированных дорогах около образовательных учреждений.

На заседании комитета подвели итоги ремонта дорог, благоустройства общественных и дворовых территорий, реализации проектов местных инициатив. Депутаты интересовались организацией работы с недобросовестными подрядчиками и планами по объектам на будущий год.

Также члены комитета обсудили перечень поручений для контрольно- счетной палаты города. Ее план работы рассмотрят на ближайшем заседании гордумы.