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В Рязани начали установку новогодней елки напротив МКЦ
Ее высота — 12 метров.

В Рязани начали установку новогодней елки напротив МКЦ. Об этом сообщили в мэрии.

Днем вторника, 23 ноября, рабочие закрепили ствол и подготовили ветки (они крепятся вручную). В установке задействовали бригаду сотрудников Дирекции благоустройства и 15-метровую вышку.

Ель напротив центра устанавливают ежегодно. Ее высота — 12 метров.

Также на этой неделе установили елку в сквере 60-летия Победы около Дворца торжеств. Планируется, что праздничное дерево поставят на Театральной площади.

Всего в Рязани запланировали установку порядка 35 елей, из более 25 на данный момент уже заняли свое место. На следующей неделе начнется украшение деревьев.