В Новосибирской области почти 50 человек отравились суши
Следователи возбудили уголовное дело.
В Новосибирской области почти 50 человек отравились суши в кафе. Об этом сообщил
Инцидент произошел в Татарске. С 20 по 21 ноября за медицинской помощью обратились несколько десятков человек. У них диагностировали острую кишечную инфекцию и гастроэнтерит.
Всего число пострадавших достигло 48 человек, среди них — 19 детей. Двое находятся в больнице, их состояние оценивают как «средней тяжести». Остальные лечатся дома.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Как сообщили в региональном СУ