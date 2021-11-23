В Новосибирской области почти 50 человек отравились суши

Следователи возбудили уголовное дело.

В Новосибирской области почти 50 человек отравились суши в кафе. Об этом сообщил LIFE .

Инцидент произошел в Татарске. С 20 по 21 ноября за медицинской помощью обратились несколько десятков человек. У них диагностировали острую кишечную инфекцию и гастроэнтерит.

Всего число пострадавших достигло 48 человек, среди них — 19 детей. Двое находятся в больнице, их состояние оценивают как «средней тяжести». Остальные лечатся дома.