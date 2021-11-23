В Клепиковском районе бензовоз столкнулся с «ГАЗелью»
Цистерны бензовоза были пустые, автомобиль ехал на загрузку топлива.
В Клепиковском районе бензовоз столкнулся с «ГАЗелью». Об этом
Авария произошла утром в понедельник, 22 ноября, в 05:45 на 14-м километре автодороги «Спас-Клепки-Рязань».
Водитель «ГАЗели» не учел дорожные условия, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом — бензовозом.
Цистерны бензовоза были пустые, автомобиль ехал на загрузку топлива.