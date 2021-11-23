В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 46 человек

Все находившиеся — граждане Северной Македонии.

В Болгарии в крупном ДТП погибли 46 человек, среди них — 12 детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

Авария случилась во вторник, 23 ноября, около 02:00 по местному времени недалеко от села Боснек. На 31 километре магистрали «Струма» разбился автобус, зарегистрированный в Северной Македонии.

Отмечается, что все погибшие — граждане Северной Македонии. По сообщениям СМИ, в транспорте находились 52 или 53 человека — точное число неизвестно. Выживших доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Сообщалось, что автобус следовал из Турции в Северную Македонию.

По данным СМИ, болгарские власти рассматривают три причины произошедшего: уснувший водитель, мокрая дорога или техническая неисправность. Также, по одной из версий, пожар в автобусе мог начаться еще до ДТП.

На месте аварии работали сотрудники болгарской полиции, а также пожарные и медики.