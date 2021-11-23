В ближайшее время в Рязанскую область поступит внутривенный препарат для пациентов с «ковидом»

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с новым заболеванием.

В конце этой недели все регионы страны получат внутривенный препарат для пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с новым заболеванием. Его слова привели РИА Новости .

Мурашко подчеркнул, что препараты для внутривенного введения уже закуплены. Они назначены для людей с коронавирусом, проходящих лечение в стационарах.

«Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты РФ», — сказал он.