Умерла заведующая рязанским детским садом Светлана Потапова

Соболезнования близким педагога выразила Елена Сорокина.

Умерла заведующая детским садом № 133 Светлана Потапова. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

«Душевный, открытый, безгранично добрый человек, ответственный и профессиональный руководитель, педагог с большим опытом. Всю жизнь она посвятила своей работе, детям», — написала в некрологе глава горадминистрации.

Сорокина выразила соболезнования родным и близким Потаповой.