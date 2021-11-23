Умерла заведующая рязанским детским садом Светлана Потапова
Соболезнования близким педагога выразила Елена Сорокина.
Умерла заведующая детским садом № 133 Светлана Потапова. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.
«Душевный, открытый, безгранично добрый человек, ответственный и профессиональный руководитель, педагог с большим опытом. Всю жизнь она посвятила своей работе, детям», — написала в некрологе глава горадминистрации.
Сорокина выразила соболезнования родным и близким Потаповой.