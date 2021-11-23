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СМИ: В России планируют изменить порядок выдачи медсправок водителям
Проект процедуры подготовил Минздрав.

В России планируют изменить правила выдачи медицинских справок для водителей. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, проект обновленной процедуры получения документов подготовил Минздрав.

Так, водителей или кандидатов со следами уколов, повышенной потливостью, чрезмерно низким пульсом, тремором рук, сонливостью или возбуждением, а также другими признаками наркологических расстройств, будут направлять на лабораторные исследования вне зависимости от экспресс-теста.

Решение будет принимать нарколог. При этом у водителя должны обнаружить одновременно три признака употребления запрещенных веществ.