СМИ: В России планируют изменить порядок выдачи медсправок водителям

Проект процедуры подготовил Минздрав.

В России планируют изменить правила выдачи медицинских справок для водителей. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил « Коммерсант ».

По данным издания, проект обновленной процедуры получения документов подготовил Минздрав.

Так, водителей или кандидатов со следами уколов, повышенной потливостью, чрезмерно низким пульсом, тремором рук, сонливостью или возбуждением, а также другими признаками наркологических расстройств, будут направлять на лабораторные исследования вне зависимости от экспресс-теста.

Решение будет принимать нарколог. При этом у водителя должны обнаружить одновременно три признака употребления запрещенных веществ.