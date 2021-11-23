Рязанский приборный завод представил в Самаре продукцию для оснащения стоматологических кабинетов

Предприятие представило воздушные и паровые стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры, термостат, термосваривающее устройство, а также медицинскую мебель.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в 24 межрегиональной специализированной выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара. 2021». На главном стоматологическом форуме Поволжья предприятие показало оборудование для оснащения стоматологических кабинетов: воздушные и паровые стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры, термостат, термосваривающее устройство, медицинскую мебель.

Воздушный стерилизатор ГП-10 МО используется для дезинфекции и сушки хирургических, стоматологических инструментов, в том числе сложных наконечников, термостойких шприцев, игл, стеклянной посуды, изделий из резин на основе силиконового каучука. Паровой стерилизатор ГКа-25 ПЗ обеззараживает с помощью насыщенного водяного пара под давлением медицинские принадлежности и инструмент из металла, стекла, резины, пластмассы, перевязочные и лигатурные шовные материалы, изделия из текстиля.

Воздушный термостат ТВ-20-ПЗ-К можно применять при растопке ортодонтической массы для зуботехнических работ. Это оборудование широко используется при проведении бактериологических, биохимических, вирусологических, биохимических и клинических исследований в эпидемиологических лабораториях, медучреждениях и научно-исследовательских институтах.

Для упаковки инструментов для дальнейшей стерилизации и качественного хранения предназначено термосваривающее устройство роторного типа УТС-01, а ультрафиолетовые камеры УФК-3, УФК-4 позволяют хранить стерильные инструменты в течение 7 суток.

Специально для стоматологических кабинетов разработаны эргономичные передвижные металлические столы-тумбы. Они изготовлены из высококачественной стали с порошковым покрытием. Корпус не имеет острых углов, а ящики бесшумно выдвигаются и задвигаются.

Оборудование заинтересовало профессиональных посетителей. Оно востребовано на рынке, по техническим и качественным характеристикам составляет конкуренцию зарубежным аналогам. Вся продукция зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ. «Дентал-Экспо. Самара» — единственная в Поволжье деловая площадка по обсуждению и решению актуальных вопросов стоматологии. Мероприятие проходит при активной поддержке министерства здравоохранения Самарской области, Стоматологической ассоциации России и Стоматологической ассоциации Самарской области.

Проект востребован среди специалистов и профессионалов отрасли. Для гостей выставки организуется экспозиция последних достижений мира стоматологии, общение с российскими и зарубежными коллегами, обучающие семинары и мастер-классы именитых лекторов.