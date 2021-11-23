Рязанских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение

Поводом для запроса информации стали просьбы классных руководителей по всей Рязанской области о проверке системы дистанционного обучения. В четверг, 18 ноября, соответствующие сообщения разместили в родительских чатах мессенджеров.

Рязанских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил региональный минобр в ответ на запрос РЗН. инфо.

Поводом для запроса стали просьбы классных руководителей по всей Рязанской области о проверке системы дистанционного обучения. В четверг, 18 ноября, соответствующие сообщения разместили в родительских чатах мессенджеров.

«В настоящее время массового перевода на дистанционное обучение не планируется. Также не планируется введение веерного дистанционного обучения. Обучения на территории региона проходит в очном режиме с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в ответе министерства.

В понедельник, 22 ноября, в оперштабе сообщили, что в 38 школах Рязанской области введен карантин из-за коронавируса.