Рязанец переболел ковидом и у него отказали ноги. Об этом мужчина
Он пояснил, что переболел коронавирусом в июне 2021 года в легкой форме. После ему до ноября не могли поставить диагноз. В итоге у мужчины обнаружили постковидный миелит (воспаление спинного мозга).
Рязанец рассказал, что с сентября он не может ходить.
«Врачи дают прогнозы на восстановление, но нужна немедленная интенсивная многомесячная реабилитация и желание вернуться к нормальной жизни» — написал мужчина.
На реабилитацию требуются деньги. По словам рязанца, ее продолжительность должна составлять минимум четыре месяца, а стоимость дня в среднем составляет 20 тысяч рублей.
Желающие помочь могут перевести деньги по следующим реквизитам:
4276 1609 2442 8916 (карта Сбербанка) или по номеру телефона, который привязан к карте