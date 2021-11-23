Рязанец переболел ковидом и у него отказали ноги

По словам мужчины, врачи дают прогнозы на восстановление, а один день длительной реабилитации стоит 20 тысяч рублей.

Рязанец переболел ковидом и у него отказали ноги. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что переболел коронавирусом в июне 2021 года в легкой форме. После ему до ноября не могли поставить диагноз. В итоге у мужчины обнаружили постковидный миелит (воспаление спинного мозга).

Рязанец рассказал, что с сентября он не может ходить.

«Врачи дают прогнозы на восстановление, но нужна немедленная интенсивная многомесячная реабилитация и желание вернуться к нормальной жизни» — написал мужчина.

На реабилитацию требуются деньги. По словам рязанца, ее продолжительность должна составлять минимум четыре месяца, а стоимость дня в среднем составляет 20 тысяч рублей.

Желающие помочь могут перевести деньги по следующим реквизитам: