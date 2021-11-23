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Рязанцы пожаловались на состояние приемного покоя в ОКБ
По их словам, в помещении давно не проводили уборку, а по стенам бегают тараканы. Также они отметили, что больным приходится находится рядом с людьми в неадекватном состоянии.

Рязанцы пожаловались на состояние приемного покоя в ОКБ. Соответствующее видео РЗН. Инфо прислала читательница.

По ее словам, в помещении давно не проводили уборку, а по стенам бегают тараканы. Также рязанка отметила, что больным приходится находится рядом с людьми в неадекватном состоянии.

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин заявил РЗН. инфо, что кадры сделаны в помещении приемного отделения, куда привозят пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

«Ежедневно к нам поступают до 150 человек, тем, кому нужна хирургическая помощь, с травмами, отравлениями и критическими состояниями. За время пандемии мы приняли около 50 тысяч таких пациентов со всей области. На кадрах видно, что нашими пациентами являются самые разные люди, среди них есть лица без определенного места жительства», — рассказал главврач.

Он отметил, что вторая часть приемного покоя отделена для приема пациентов с коронавирусом, поэтому поток людей с обычными проблемами медики принимают на меньшей площади, чем ранее.

«Врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал работают в условиях постоянного наплыва пациентов. Интенсивность и сложность работы приемного отделения сказывается и на сотрудниках, и на состоянии помещения. Два года назад мы проводили здесь ремонт, но при такой нагрузке на больницу сохранить пространство новым очень сложно. Мы планируем провести благоустройство приемного отделения при возможности разделения потока пациентов», — заключил Карпунин.