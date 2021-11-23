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Рязанцам рассказали, где выгоднее всего покупать квартиры
По мнению экспертов, в декабре ипотека может существенно подорожать, а в начале 2022 года все ипотечные программы станут двузначными. Сказывается отложенный эффект от регулярного повышения ключевой ставки.

Рязанцам рассказали, что произойдет с ценами на жилье до конца года и где выгоднее всего покупать квартиры.

По мнению экспертов, в декабре ипотека может существенно подорожать, а в начале 2022 года все ипотечные программы станут двузначными. Сказывается отложенный эффект от регулярного повышения ключевой ставки.

В ГК «Стройпромсервис» открыли к продаже ранее недоступные планировки по привлекательной цене со скидкой на квартиры — 5000р/м2

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».