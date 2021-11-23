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Росздравнадзор наделят полномочиями по блокировке сайтов, продающих поддельные медсправки
Соответствующий документ подготовил Минздрав России.

Росздравнадзор наделят полномочиями по решению блокировки сайтов, на которых продают поддельные медсправки. Соответствующий документ подготовил Минздрав России. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (далее — проект федерального закона) разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также проект предусматривает обязать владельцев сайтов вести мониторинг за появлением новых объявлений о продаже поддельных меддокументов.

Фото РИА Новости