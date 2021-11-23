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Россиянин покончил с собой на борту самолета Шарм-эш-Шейх — Самара
Пассажир закрылся в туалете и совершил самоубийство. Самолет экстренно сел в Каире, где тело поместили в багажный отсек. После этого лайнер продолжил полет в Самару.

На борту самолета Шарм-эш-Шейх — Самара пассажир покончил с собой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Во вторник, 23 ноября, стало известно, что российский гражданин, летевший из Египта в Россию, покончил с собой на борту самолета.

Источник сообщил, что накануне вечером один из пассажиров лайнера закрылся в туалете и совершил самоубийство. Дверь в санузел смогли открыть через 20 минут, но мужчину спасти не удалось.

Самолет экстренно сел в Каире, тело переместили в багажный отсек и самолет продолжил полет в Самару.

Как пишет РИА Новости, обстоятельства гибели пассажира выяснят в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.